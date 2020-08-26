استوحي إطلالتك بالعباية من العمانية تاج نور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تاج نور، فتاة عمانية تعمل كمدربة موسيقية، وتُعتبر من أفضل الشخصيات في التلفاز والإذاعة، وتفضِّل اختيار أزيائها بعدة قطع عربية منسقة بأسلوب أنيق ومناسب للفتيات المحجبات؛ كاختيارها للعباية في مختلف صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها عليه أكثر من ٦٠٠ ألف متابع، فاستوحي من أبرز إطلالاتها خيارات لمظهرك بالعباية.



خيارات العبايات السوداء

خيارات العبايات السوداء



تفضّل الفتيات العربيات بمختلف أعمارهن خيارات العبايات السوداء بتصميماتها المتنوعة، وعن تاج نور؛ فقد أطلّت بعباية سوداء واسعة مطرزة من الجزء العلوي بالنقوشات البرونزية، وظهرت بعباية سوداء سادة مصممة بأسلوب واسع مع ساعة سوداء مزينة بالذهبي، وأكملت مظهرها بمكياج قوي مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وتأنقت في إطلالة أخرى بعباية سوداء مطرزة بالذهبي مع المجوهرات الذهبية البسيطة، وظهرت بعباية أخرى سوداء مزينة بقماش أحمر؛ لمظهر جذاب.

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إطلالات العبايات الملونة

إطلالات العبايات الملونة



تفضِّل الفتيات في إطلالاتهن مع الأصدقاء أو خياراتهن للمناسبات بأنواعها إطلالات العبايات الملونة، وعن تاج نور؛ فقد نسقت عباية خضراء مطرزة بالنقوشات البيضاء الصغيرة مع حجاب وبنطال باللون الأبيض، واختارت عباية بنفسجية بدرجة داكنة مع مكياج قوي مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وارتدت عباية بدرجة ساطعة من الأزرق المزين بالكحلي والأبيض، وتألقت بعباية خضراء مزينة بخطوط فضية متعرجة بأسلوب أنيق، وتجملت بعباية حمراء واسعة مطرزة بالأبيض لمظهر أنثوي، وأخرى زهرية مطرزة بالنقوشات من المنتصف.

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نصائح اختيار العباية

نصائح اختيار العباية



يعتمد اختيارك للعباية على عدة معايير، أولها اختيار الأنسب للون بشرتك، فإذا كان لون البشرة باردًا أو دافئًا؛ فجربي الألوان الأحادية مثل البيج والأبيض، أما إذا كانت بشرتك شاحبة؛ فتجنبي ألوان الباستيل والأبيض واعتمدي الألوان الزاهية؛ فهي ستعزز جمالك أكثر، وفي حال كانت بشرتك داكنة تجنبي ألوان العبايات الجريئة، ولا تترددي في الذهاب إلى درجات الباستيل، فهي تبدو مذهلة على البشرة الداكنة، ولإطلالاتك اليومية؛ اختاري عباية بدون حجارة أو خرز، ونذكِّرك بأن هناك العديد من العبايات التي لا تحتاج إلى الكيّ، أما للمناسبات؛ فاختاري أقمشة الشيفون المزينة بالحجارة والخرز واللمعة، وإذا كنتِ تفضلين العبايات المفتوحة؛ فيمكنكِ تنسيقها مع فساتين بلون واحد ناعم أو مجموعات ملونة وبسيطة أسفلها، وتنطبق قاعدة البساطة، خاصة إذا اخترتِ عباية مطرزة ذات تطريزات كثيرة، فمن الأفضل تجنّب الملابس متعددة الألوان تحت العباية، بالإضافة إلى اعتماد الملحقات الجريئة.