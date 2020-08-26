الامارات | إندونيسيا: سنعيد فتح دور السينما لأنها تعزز نظام المناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: سنعيد فتح دور السينما لأنها تعزز نظام المناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لدور السينما اسئتناف نشاطها، مشيرة إلى أن الذهاب لدور السينما يجلب الإحساس بالسعادة، ويحسن من مناعة الرواد.

وقال ويكو اديساسميتو، الخبير في علم الأوبئة والمتحدث باسم قوة المهام المعنية بمكافحة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحافي، إن «دور السينما تساهم بصورة كبيرة في الترفيه عن المواطنين؛ لأنها تجعلهم سعداء، وتعزز من نظامهم المناعي».

وأضاف أن فريق الخبراء بقوة المهام حلل الدراسات المعنية بإعادة فتح دور السينما، التي أغلقت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وستستقبل دور السينما من تتراوح أعمارهم بين 13 و59 عاماً، ولا يعانون من مرض السكرى أو أي نوع من الأمراض الرئوية أو القلبية أو من ضعف جهاز المناعة.

كما سيتعين على رواد السينما ارتداء الكمامات طوال الوقت لمشاهدة الأفلام التي تستغرق أكثر من ساعتين. ولن يسمح بتناول الأطعمة والمشروبات في السينما، وسيتم شراء التذاكر عبر شبكة الإنترنت فقط.

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وستضع إدارة كل منطقة خطة لاعادة فتح دور السينما.

يذكر أن إندونيسيا سجلت 2306 حالات إصابة بفيروس كورونا اليوم، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 160 ألف و165 حالة، من بينهم 115 ألف و409 حالات تعاف. كما ارتفعت حالات الوفاة بالفيروس بعد تسجيل 86 حالة لتصبح 6944 حالة.



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