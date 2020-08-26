صورة لامرأة عارية على نمر تعرض رهف القنون لهجوم: اعذروني

علاقات و مجتمع

من جديد تعرضت السعودية رهف القنون لهجوم ضار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما تنشر "رهف" كل فترة، صورا أو رأيا يتسبب في تعرضها للانتقادات اللاذعة، خاصة بعد تركها بيت أهلها بالسعودية، ومكوثها في كندا.

وآخر ما نشرته رهف القنون هو صورة كارتونية، لفتاة مستلقية على ظهر نمر، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت رهف في تعليقها على الصورة، "أنا محبوبة، أنا مدعومة، أنا محمولة"، تلك الصورة تسببت في حالة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع "السوشيال ميديا"، واعتبروها مشردة بشكل لا يتفق مع المجتمع السعودي.

وبعد نشرها الصورة، قالت رهف عبر خاصية "ستوري"، إنها تصنع حاليا المرأة التي ترغب أن تكونها في المستقبل، "اعذروني عندما أصبح أنانية مع نفسي".

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من هي رهف القنون

يذكر أنّ رهف القنون متزوجة من لوفولو أندي، وهو من الكونغو، وتربى في الصين وعاش بها وحاليًا يقيم في كندا، ورزقت رهف مؤخراً بطفلها الأول.

ولوفولو هو لاعب كرة سلة بدوري كرة السلة للمحترفين CEO بكندا، ويعمل أيضًا مديرًا تنفيذيًا لأكاديمية يطلق عليها اسم "لوفولو كامب".

رهف القنون كانت هربت من عائلتها عام 2019، وظلت داخل غرفة في فندق بمطار "بانكوك" الدولي كي لا ترحل من قبل السلطات التايلاندية، خوفا من عائلتها في السعودية.

كما رفضت رهف مقابلة أهلها أو العودة معهم، وبعد وقت قصير سمحت لها السلطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، قبل أن تمنحها كندا حق اللجوء.