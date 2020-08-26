مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي (صورة)

علاقات و مجتمع
نشر الفنان إدوارد صورا من احتفال الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب إدوارد في تعليقه على الصور، "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة، عيد ميلاد أخويا وصاحبي محمد سامي".
ويأتي احتفال مي عمر خلال كواليس تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، بحضور عدد بسيط من المشاركين بالعمل، الذين حرصوا على تهنئة سامي بعيد ميلاده.
وجاءت معظم التعليقات على الصور مهنئة سامي بعيد ميلاده، وتمنت له سنة جديدة مليئة بالنجاحات.
يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.
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