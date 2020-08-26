حضر زفافها حليم والأطرش.. عفاف عبدالرازق رائدة جيل عمالقة الإعلام

علاقات و مجتمع

رحلت عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، عن عمر يناهز 80 عاما.

ووفقا لبيان أعلنته الدكتورة مها مدحت مستشار رئيس التلفزيون المصري، فإن أرملة الصحفي نبيل عصمت، تقرر تشييع جثمانها ظهر اليوم الأربعاء عقب الصلاة عليها في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة، على أن يتم دفنها بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل في مدينة نصر.

وللإعلامية الراحلة باع طويل داخل التليفزيون المصري، كونها من الجيل الأول الذي التحق بالعمل داخل ماسبيرو.

تنقلت عفاف داخل التلفزيون ففي البداية عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم مذيعة وكانت في البداية مذيعة ربط.

قدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربي" و"مجلة التليفزيون"، الذي استمر لسنوات طويلة.

حفل زفافها أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وكان أبرز الحضور وزير الإعلام عبد القادر حاتم، كما أحيت الحفل الراقصة نجوى فؤاد، وحضر عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش بصفتهما ولم يغن أحد منهما.

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لم تدرس "عفاف" الإعلام، حيث تخرجت في كلية التجارة جامعة عين شمس.

كانت عضوا بالاتحاد القومى الذى كان يترأسة أنور السادات.

ظهرت الراحلة في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة بدور مقدمة البرامج، منها "كراكون في الشارع" و"العذاب امرأة".

عملت في تليفزيون الإمارات عام 1970، ثم عادت إلى بيتها التليفزيون المصري.

هي من اقترحت على زوجها أن يكتب عمود رأي، والذي كان يعرف باسم "عزيزي".

تقلدت مناصب كثيرة منها كبير مقدمي البرامج عام 1979، ثم منصب وكيل وزارة الإعلام.

ارتدت الحجاب عام 1992 وابتعدت عن الشاشات ورفضت العمل في القنوات الخاصة بعد ارتدائه، بحجة أن ذلك يعتبر تحدي لقرار التليفزيون المصري وقتها بمنع ظهور المحجبات.

تحولت للعمل الإذاعي، وقدمت عبر إذاعة الشرق الأوسط برنامج "سهرة عائلية".

في عام 1998 خرجت على المعاش، وتقلدت وسام العلوم والفنون.