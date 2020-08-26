الامارات | الأردن: "مهرجان جرش" هذا العام سيقام لساعة واحدة وبدون جمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: "مهرجان جرش" هذا العام سيقام لساعة واحدة وبدون جمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي، في الأردن، إن “المهرجان هذا العام لن يقام بشكله التقليدي، من حفالات غنائية ونشاطات ثقافية”.

وأضاف سماوي في تصريح لـصحيفة ”الغد” الأردنية أن “المهرجان هذا العام ليس سوى حفل واحد مدته ساعة واحدة فقط، ومن دون جمهور وسيقوم التلفزيون الأردني بنقل الحفل على الهواء مباشرة، في الموعد المعتاد لاطلاق مهرجان جرش، من اجل الحفاظ على هذا المهرجان في ذاكرة الجمهور”.

واوضح سماوي أن الحفل هو عبارة عن تحية للقوت المسلحة والأجهزة الأمنية والأجهزة الطبية لدورها في مكافحة فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة قد وافقت على طلب وزارة الثقافة بشأن إقامة فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35، وفق وزير الصحة الدكتور سعد جابر.

Advertisements

وقال جابر ، إن الأوبئة وافقت على افتتاح فعاليات المهرجان واختتامها في يوم واحد فقط وبحضور اقل من 20 شخصا فقط.

وكان جابر قد علل طلب اقامة فعاليات المهرجان كونه لم يغلق أبوابه منذ عام 1983.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news