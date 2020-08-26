الامارات | سورية : دواء معتمد ل"كورونا" سيتم تسويقه من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن سورية : دواء معتمد ل"كورونا" سيتم تسويقه من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح شركة الأدوية السورية "تاميكو" اليوم دواء لعلاج " كورونا" يحمل اسم "أزيثرومايسين" في الأسواق، وهو دواء معتمد في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا والوقاية منه.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن وزارة الصناعة السورية أن المستحضر الجديد يستخدم لمعالجة التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع والإنتانات غير المعقدة للبشرة والجلد.

كما يستخدم في علاج التهاب البلعوم واللوزتين ومرض القرحات التناسلية عند الرجال والتهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية والتهاب الرئة المكتسب عند الأطفال. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسويق المنتج الجديد لتلبية طلب السوق المحلية عليه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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