تعرّفي على أبرز الأفكار لإطلالات الخريف من ملابس الصيف المفضلة لديكِ

لقد اقترابنا من هذا الوقت من العام عندما تتغير درجة الحرارة ليوم واحد مما يعني أنكِ بحاجة إلى سترة من الصوف المحبوك في الصباح وهذا ما يطلع عليه أزياء ما قبل الخريف، اللحظة التي تسبق ظهور المعاطف الثقيلة والبدلة الجلدية، يتطلب هذا الموسم مهارة، لتنسيق إطلالات الخريف من صيحات موضة الصيف التي يمكنك ابتكارها بطرق جديدة ومختلفة.

يمكنك التفكير في ما قبل الخريف كعذر مثالي لعدم إخفاء فساتين الصيف والأحذية الصيفية المفتوحة حتى الآن.

لا يمكنك فقط الجمع بين الملابس الصيفية المميزة مثل القمصان والتنانير والسترات والفساتين مع أحذية الهاف بوت للحصول على إطلالة مناسبة للخريف ولكن مع ارتقاء الموسم الجديد في ملابس التريكو، فإن الخطوط بين الصيف والخريف تتلاشى بأفضل طريقة، مما يترك بديل من القماش الخريفي لكل شيء بدءً من الفساتين الضيقة وحتى القمصان القصيرة مع علامات تجارية مثل Source Unknown و Khaite و Jacquemus و Bottega Veneta التي تصمم القطع في المجموعات الحديثة.

إذا لم تكوني مستعدة للتخلي عن خزانة ملابسك الصيفية بعد مرور شهور على ارتداء الملابس المريحة، فأنتِ لست وحدك، إليكِ طرق سهلة للحصول على أفكار لأزياء ما قبل الخريف مع نصائح لأخذ القطع الصيفية المفضلة لديكِ من الصيف.

قميص مع وشاح

قميص ووشاح قد تكون هذه موضة الأزياء الصيفية المفضلة في الـ Instagram وهي ارتداء وشاحك كبلوزة، التي قد اشتعلت في الصيف الماضي، لكن الضجة قوية بنفس القدر في عام 2020، هناك طريقة جديدة لتنفس الحياة في عنصر الخزانة الذي غالباً ما يتم تجاهله من خلال تنسيقه على قمة بلوزة بأكمام طويلة وبالمثل.

أحذية كلاسيكية مع فستان صيفي

حذاء وجورب الخريف مع فستانك الصيفي المفضل الذي يحتاج للبقاء متناوباً طوال فصل الخريف، أي شيء من أحذية أوكسفورد إلى الأحذية القتالية لا يوفر فقط لمسة رائعة ولكنه يمنح هذا العنصر الأنثوي التقليدي أيضاً جاذبية منعشة وحادة، للحصول على مظهر كامل، يمكنك اختيار سترة ولكن للحصول على مظهر أكثر راحة ودافئاً، فإن سترة صوفية كبيرة الحجم ستفي بالغرض أيضاً.

المايوه بدلاً من البلوزات

المايوه بدلاً من البلوزات أزياء الشاطىء في الخريف هي فكرة غريبة قليلاً ولكنها ممتعة، أثناء ارتداء ملابس السباحة الخاصة بكِ كقطعة علوية تعمل أيضاً خلال فصل الصيف، في الخريف، تقوم العديد من العلامات التجارية مثل Jade Swim بإنشاء قطعها الواحدة مع وضع هذه الفرصة الدقيقة في الاعتبار لتعدد الاستخدامات، من أجل الدفء، ستكمل مظهرك بسهولة، مع أي قطعة أخرى، سواء كانت مع سترة جان أو سترة صوف مكتنزة.

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بلوزات قصيرة

بلوزات قصيرة يمكن لعشاق البلوزات القصيرة في جميع أنحاء العالم أن يشهدوا على عدد لا حصر لها من الطرق لجلب هذه القطعة الصيفية الأساسية إلى الخريف، في حين أن ارتداء سترة سريعة هو نهج شائع لارتداء الملابس الهجينة في الصيف والخريف، فإن البلوزات القصيرة المحبوكة والتي يمكن العثور عليها في كل من الأشكال والخامات الثقيلة وخفيفة الوزن هي التحديث الرائج كنزة الكلاسيكية.

صنادل عالية الكعب

صنادل عالية الكعببعض الأشياء جيدة جداً بحيث لا يمكن إحضارها إلا لموسم واحد، الصندل والكعب الضخم العالي هي واحدة منها، بالنسبة إلى الفستان أو التنورة أو حتى السراويل القصيرة، فإن زوجاً من الجوارب الشبكية والكعب المفضل لديكِ هو الثنائي المثالي.

شورت الدراجات

شورت الدراجاتفي الوقت الحالي، تعتبر شورتات الدراجات جزءً لا يتجزأ من خزانة ملابسك لعام 2020 والتي ببساطة لا تحدث بدونها، للحصول على مظهر غير رسمي ومريح، يمكنك إعادة هذه السراويل متعددة الاستخدامات إلى جذورها الرياضية من خلال إقرانها بجاكيت أو سترة كبيرة الحجم وللحصول على أسلوب الشارع الأكثر استعداداً لدرجات الحرارة المنخفضة، فكري في اختيار شورت مع جاكيت جلدي وجوارب طويلة.

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