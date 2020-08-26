احذر.. أسوأ 8 أماكن تخفي فيها أموالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لدى الأشخاص العديد من الأسباب التي تجعلهم لا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في أحد البنوك، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الاحتفاظ بالأموال المخبأة في جميع أنحاء المنزل ليس دائما آمنا، لذا يذكر "brightside"، أسوأ 8 أماكن قد تُخفي فيها أموالك.

1- في الفناء الخلفي:

إن دفن أموالك في الفناء الخلفي ليس بالتأكيد فكرة جيدة لثلاثة أسباب بسيطة:

-قد يراك أحد من جيرانك وأنت تخفيها.

-إذا كان حيوانك الأليف يحب حفر الثقوب، فيمكنه بسهولة العثور على أموالك.

-قد تتلف الأموال بسبب الأمطار في فصل الشتاء.

2-تحت المرتبة:

على الرغم من أن إخفاء أموالك تحت المرتبة أصبح أمرا كلاسيكيا، فلا تعتقد أن الاحتفاظ بأموالك هناك فكرة جيدة لمجرد أنك تنام عليها، لأنه عندما لا تكون في المنزل، سيكون أول مكان يقوم اللصوص بالتحقق منه.

3- أكياس التسوق:

حتى لو لم يبحث اللصوص عن مدخراتك في أكياس التسوق العشوائية، فقد يحتاجون إليها لحمل الأشياء التي سرقوها، ما يجعل أسواق التسوق فكرة سيئة لاختباء الأموال بها.

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4- محافظ وحقائب اليد القديمة:

لا تضع نقودك الطارئة في محافظك وحقائبك القديمة، حتى إذا لم تعد تستخدمها بعد الآن، فهذا لا يعني أنها مكان جيد للاحتفاظ بالمال.

5- سلة الغسيل:

قد تعتقد أنه من الجيد الاحتفاظ بأموالك في سلة الملابس، ولكنها فكرة غير جيدة على الإطلاق، حيث يستخدم اللصوص هذه السلات لنقل الأشياء المسروقة، لذلك أحيانا تكون سلة الغسيل هي بالضبط ما يحتاجون إليه.

6- خلف صورة في إطار (برواز):

يشاهد اللصوص الأفلام نفسها التي يشاهدها بقيتنا، ولن يترددوا في التحقق من هذه الأماكن "المخادعة" ما يؤدي ذلك يعني تحطيم أغلى ذكرياتك، حيث إنهم يقومون بتحطيم الإطارات لإخراج النقود منها.

7- خزائن غير مثبتة بمسامير:

لا يهم إذا كانت صغيرة أو كبيرة، خزنتك غير مجدية على الإطلاق إذا كان اللصوص يستطيعون حملها، ولكن من الأفضل أن تقوم بتثبيت الخزانة الخاصة بك بحيث يصعب تحريكها وحملها.

8- في الأدراج والخزائن:

لا تعتبر الأدراج والخزائن المغلقة آمنة للاحتفاظ بأموالك، لأن غالبا ما يكون اللصوص لديهم مفكات ومعدات، يمكنهم بها فتح هذه الأدراج.