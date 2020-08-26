3 أشياء في أسلوب حياتك غير الصحي تهددك بالكبد الدهني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن أسلوب الحياة غير الصحي يرفع خطر الإصابة بالكبد الدهني، موضحا أن أسلوب الحياة غير الصحي يتمثل في تناول الدهون بكثرة وشرب الخمر وقلة الحركة.

وأضاف المركز الألماني أن الإصابة بالكبد الدهني غالبا ما يتم اكتشافها بعد وقت طويل؛ نظرا لأن الأعراض في البداية تكون عامة مثل التعب والإرهاق والشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

أما الأعراض المميزة للكبد الدهني، والتي تتمثل في اصفرار العين والبشرة والحكة والتقيؤ والآلام، فتظهر في مرحلة متأخرة للغاية.

لذا ينبغي تشخيص الكبد الدهني مبكرا، وذلك بإجراء فحوصات منتظمة لاكتشاف التغيرات الطارئة على وظائف الكبد من أجل تجنب العواقب الوخيمة المترتبة عليه، والتي تصل إلى حد الإصابة بسرطان الكبد.

ويمكن تجنب الكبد الدهني من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يتمثل في الإقلاع عن الخمر والإقلال من الدهون وإنقاص الوزن وضبط نسبة السكر بالدم والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

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