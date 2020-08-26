انتبه.. تقصف الأظافر قد يشير إلى مشكلة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن تقصف الأظافر لا يمثل مشكلة جمالية فقط، بل قد يشير إلى مشكلة صحية أيضا؛ حيث قد يرجع سببه إلى نقص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك والحديد والزنك والكالسيوم.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن تقصف الأظافر قد يرجع سببه أيضا إلى بعض الأمراض الجلدية مثل فطريات الأظافر والصدفية والإكزيما أو إلى مشاكل بالغدة الدرقية.

لذا ينبغي على أية حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف الأظافر.

ولتجنب تقصف الأظافر تنصح "وومان" بحماية الأظافر من الكيماويات الموجودة في المنظفات من خلال ارتداء قفازات مثلا وتهذيب الأظافر بواسطة المبرد وليس بواسطة المقص أو المقصفة والابتعاد عن الأظافر الاصطناعية المصنوعة من الأكريلك مثلا.

وينبغي أيضا إمداد الجسم بالعناصر المغذية كالفيتامينات والمعادن، وذلك من خلال الإكثار من الخضروات والفواكه، خاصة فيتامين (B7) المعروف باسم "البيوتين" المهم لصحة وجمال الأظافر، والذي تتمثل مصادره الغذائية في البيض والمكسرات وكبد الحيوانات ورقائق الشوفان.

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