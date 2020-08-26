شقيقة محمد سامي تحتفل بعيد ميلاده الـ37: شكرا على دعمك

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة ريم سامي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد شقيقها المخرج محمد سامي الـ37، من خلال مشاركة صورة جمعت بينهما.

ووجهت ريم رسالة لشقيقها، بكلمات باللغة الإنجليزية، قالت خلالها،"أنت أعظم أخ في العالم.. أنت أكثر شخص مدهش وملهم قابلته في حياتي، شكرا لك على توجيهك ودعمك لي في حياتي، أحبك بلا نهاية".

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لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وحصدت ما يقرب من 18 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، والتي تهنئ المخرج بيوم ميلاده، وكان من أبرزها، "كل سنة وهو طيب وإنتم مع بعض، ربنا يباركلك فيه ويحفظه، كل سنة وأنت طيب يا فنان، إنتي شبهه أوي".

وكانت شاركت ريم سامي، في الموسم الرمضاني الماضي، لعام 2020، بدور نورا في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا فور عرضه.