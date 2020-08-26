فيديو.. بسنت نور الدين في جولة سياحية بدمياط: جمال من نوع تاني

علاقات و مجتمع

أرسلت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، دعوة إلى الانفلونسر والمرشدة السياحية بسنت نور الدين إلى جولة سياحية في دمياط مدتها ثلاثة أيام، أطلعت خلالها بسنت على كثير من العادات التي يتميز بها سكان تلك البلدة الساحلية الأصيلة.

ونشرت بسنت نور الدين طوال مكوثها في المحافظة صورا مصحوبة بمعلومات، ومقاطع مصورة عما حدث خلال جولتها في المحافظة، حسب تصريحاتها لـ"هن".

ورغم من ذلك تعرضت بسنت نور الدين لهجوم على "السوشيال ميديا" بسبب حديثها حول أصل صناعة الدمايطة "المشبك" والتي أرجعته إلى الشوام، على الرغم من نجاحها الكبير، حيث قالت "بسنت" إن الفيديو الذي نشرته من المحافظة حقق بالفعل مليوني مشاهدة خلال يومين فقط من نشره.

دعوة محافظ دمياط لبسنت نور الدين، جاءت للاستفادة من تأثيرها المعتاد على "السوشيال ميديا"، والذي يترك أثرا محببا في نفوس البعض، ويجعلهم يرغبون في مشاهدة معالم بلدهم.

وكتبت بسنت نور الدين عن جولتها في دمياط، "أسعدتني كتير دعوة محافظ دمياط "دكتور منال عوض" لزيارة المحافظة، واللي غيرت فكرتى تماماً عن دمياط.. طول عمرى ارتبط في ذهني إن اللي رايح دمياط رايح عشان يشتري موبيليا.. غير كدا ماعنديش أي فكرة تانية عنها.. لغاية مازورتها وشوفت قد إيه هي مدينة جميلة، فيها ناس راضية وطيبة ومكافحة مش بس شغالين في موبيليا، إنما كمان في الصيد، وصناعة المراكب والحلويات".

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وأكملت، "كانوا رواد في كل الصناعات دي وبيصدروها للعالم كله لغاية السبعينيات، "وراجعين النهاردة" للصدارة وبقوة ورجعوا يصدروا من جديد مراكبهم للمالديف واليونان وغيرها من البلاد، وكذلك الأسماك لإيطاليا وإسبانيا.. وعليهم بقا فطاير وحلويات مافيش زيها في مصر كلها.. بلد نضيفة ومنظمة ويا سلام على جمال النيل وهو بيلاقي البحر جمال من نوع تاني خالص.. هدوء وراحة نفسية عجيبة.. ولذلك كانت مصيف المشاهير والأثرياء زمان؛ الملكة نازلي/ أم كلثوم وغيرهم كتير كمان".

إضافة إلى الصور وتفاصيل الزيارة، شاركت بسنت نور الدين كذلك متابعيها على موقع "فيسبوك" بمقطع فيديو من زيارتها لدمياط، ترصد فيه تفاصيل صيد الأسماك، وكيفية التفرقة بين أنواع الكابورا، وكذلك صناعة المراكب، وتصدير الأسماك للخارج.

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facebookوسخرت بسنت من تعرضها للهجوم من قبل البعض على السوشيال ميديا، حيث نشرت كوميك لها، ويقول إنها "تدس السم في العسل"، قائلة، "خدوا بالكم بقى".