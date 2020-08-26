الامارات | عروس سعودية ترفض إتمام الزواج قبل «نجاح» العريس في فحص «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن عروس سعودية ترفض إتمام الزواج قبل «نجاح» العريس في فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترطت عروس سعودية على عريسها، هو ضرورة اجتياز فحص فيروس «كورونا»، وذلك لإتمام مراسم الزواج.

ووفقاً لـ"عكاظ"، قالت العروس (وداد) إنها أصرت على عدم إتمام الزواج، قبل أن يأتي العريس بشهادة من وزارة الصحة، تفيد بخلوه من الفيروس، مبررة ذلك بأنه دائم الخروج والاختلاط مع الآخرين، على خلاف حالتها، إذ إنها تلتزم بالاشتراطات الصحية، والبقاء في المنزل.

وأوضحت العروس أن إحدى قريباتها توفيت بعد 24 ساعة من إصابتها بالفيروس، وذلك بعد أن انتقلت إليها العدوى من قريبة لها أثناء زيارة عائلية، لهذا تتخوف جداً من الوباء

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