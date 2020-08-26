أبرز الطرق لتنسيق الفساتين الضيقة على طريقة ملكات وأميرات العالم تعرّفي عليها

القاهرة - لايف ستايل
أميرات وملكات العالم المعاصرات يتمتعن بأناقة راقية وذوق رفيع وكثيرات منهن يصنفن كأيقونات في الموضة مثل الملكة رانيا والملكة ليتيسيا وكيت ميدلتون وميغان ماركل وغيرهن… ولهذا فإن كثيرات من النساء يستلهمن منهن أجمل الاطلالات المتنوعة، واليوم سنقدم لك طرق تنسيق الفساتين الضيقة على طريقة ملكات وأميرات العالم لتستوحي أجمل الأفكار.
ملكات وأميرات العالم في الفساتين الضيقة:
عادة يكون هنالك نمط معين في اللباس الخاص بالأميرات والملكات، حيث عليهن أن يتبعن بروتوكولاً معيناً يراعي العادات والتقاليد، إلا أن ملكات وأميرات العالم الحاليات رسمن خطاً خاصاً بهن في الموضة جمعن فيه بين النمط الكلاسيكي الراقي مع لمسات من العصرية، ولهذا أصبحت خياراتهن في الموضة أكثر اتساعاً وتنوعاً..
ومن بين الخيارات الفضلة لديهن بشكل العام هي موديلات الفساتين على مختلف أنواعها وفي السابق كانت الفساتين الضيقة غير مرحب بها كثيراً أما اليوم فأصبحنا كثيراً ما نشاهدهن في تصميم فساتين ضيقة أنيقة ومحافظة.
كيف تنسقين فساتين ميدي على طريقة ملكات وأميرات العالم:
أناقة لافتة رصدناها لملكات وأميرات العالم في الفساتين الضيقة ولتنسقي اطلالات مستوحاة منهن عليك أولاً أن تختاري الفستان الذي يناسبك ويناسب قوامك من ناحية القصة وهنا ننصحك أن تسيري على خطاهن وألا تختاري التصاميم الضيقة كثيراً بل اعتمدي القصات القريبة من الجسم والمنسدلة، وابتعدي عن الموديلات المبتذلة أو المكشوفة كثيراً واختاري عوضاَ عنها التصاميم الناعمة مع حركة بسيطة في قصة الأكتاف أو موديل الأكمام.
وأكملي اطلالاتك باكسسوارات أنيقة من الأحذية النسائىة الى حقائب اليد والمجوهرات الناعمة.
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