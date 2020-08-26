للحامل.. احذري السفر في الأسابيع الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن الثلث الأوسط من الحمل (الفترة بين الأسبوع السادس عشر والأسبوع الثامن والعشرين) يعد أنسب وقت للسفر.

وعللت الرابطة ذلك بأنه في هذه الفترة تكون المرأة قد تخطت المراحل الأولى الخطيرة، التي يكثر فيها شعورها بالغثيان، كما أن بطنها لا تكون كبيرة لدرجة تمثل لها مشكلة.

وحذرت الرابطة من خطورة السفر في الأسابيع الأخيرة من الحمل؛ حيث تزداد احتمالية الولادة المبكرة في هذه الفترة.

وفي حال السفر بالطيران ينبغي على الحامل حجز مقعد في الصفوف الأولى، كي تتوفر لأقدامها حرية حركة كافية. كما ينبغي عند ربط حزام الأمان مراعاة أن يمر الحزام من أسفل البطن بحيث لا يكون ضاغطا على الجنين.

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