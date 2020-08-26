جمهور يهاجم الحضري بسبب ملابس ابنته والأخير: "سفهاء"

علاقات و مجتمع

احتفل حارس مرمى منتخب مصر السابق، عصام الحضري، مساء أمس، بخطبة ابنته الكبيرة "شاهندة"، على شخص يُدعى "عُمر"، تمت وسط حضور عائلي قليل، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر "الحضري"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للعروسين، معلقًا: "حبيبتي شاهندة، أول فرحتي كبرت وبقت عروسة، ألف مبروك يا حبيبة بابا، ربنا يكمل فرحتك على خير يارب، مبروك عليك شاهنده يا عمر".

وعلى الفور تعرض حارس مرمى منتخب مصر السابق، لموجة واسعة من الهجوم، من قِبل متابعيه بسبب ملابس ابنته، خلال حفل الخطبة، حيث ظهرت العروس، بإطلالة كاجوال، مرتدية هاف ستوميك بلون الكافيه، مكشوف البطن، "كب" دون أكمام، مع "جيب" بيضاء متوسطة الطول.

وعلى الفور، بدأ سيل من الاتهامات والهجوم على "الحضري"، خاصة إنه من نشأة ريفية، فعلق الكثير ببعض الكلمات اللاذعة، أمثال: "أنت فلاح ايه اللي ملبسه لبنتك ده"، و"اتقي الله في لبس بنتك".

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ولم يمر الكثير، إلا وتجاهل "الحضري" التعليقات، ثم عاد بنشر صورة له خلال تأدية التمرينات الرياضية، مُعلقًا: "قد يجرحك كلام أحد السفهاء .. لكن تذكر ان الصواعق لا تضرب إلا القمم".

الجدير بالذكر، أن ابنة الحضري ليست الأولى من أبناء المشاهير التي تعرض أبيها للانتقادات بسبب ملابسها، فقد سبقها من قبل بنات الفنان شريف منير، وابنة لاعب الأهلي "السولية"، وابنة الفنان أحمد زاهر.