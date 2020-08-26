"ريتال" أول طفلة موديل من متلازمة داون في الإسماعيلية.."رحلة كفاح بدأت مع الولادة"

علاقات و مجتمع

أطلق عليها الآخرون، طفلة من متلازمة السعادة، عندما تقع عينك عليها منذ الوهلة الأولى، لا تدرك أنها من أصحاب متلازمة داون، ضحكتها تخطف القلوب، فهى الطفلة المختلفة كما وصفتها والدتها.

استطاعت الطفلة ريتال إسماعيل، أول طفلة من متلازمة داون في محافظة الإسماعيلية، أن تضع بصمتها في مجال الموضة والأزياء، وهى بعمر عامين، رحلة كفاح "ماجدة" والدة الطفلة، بدأت معها منذ اللحظات الأولى من الولادة.

ماجدة: فترة الولادة كانت سهلة بس حسيت ان طفلتى هتكون مختلفة

لم تكن فترة حمل "ماجدة"، صعبة بل كان داخلها شعور دائم أنها ستلد طفلة مختلفة، "ريتال عندها 5 سنين، ربنا أكرمني بريتاج ومحمد، قبل ملاكى الصغير ريتال، وبعد كده آخر العنقود روسنده، في فترة الحمل، كان عندى إحساس إن بنوتى هتكون مختلفة، كأنها رسالة من ربنا ليا، لتهيئتى قبل الولادة".

رسالة وضعها الله داخلها، حتى تهيأ نفسها لاستقبال مولدتها الجديدة، "في مرة كنت قاعدة في النادى، ولاقيت طفل من متلازمة داون، معرفوش جه حضنى قوى، من غير ولا كلمة ومشى، كأنها تأكيد لرسالة ربنا ليا".

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بعد إجراء بعض التحاليل، اتضح إن الطفلة "ريتال"، من متلازمة داون، وكانت تلك بداية أجمل مشوار في حياة "ماجدة" كما وصفت شعورها أثناء حديثها لـ"هُن"، "أنا محستش بأى مشاكل أو صعوبة أو تأخر مع ريتال، لأني بدأت معاها بنفسى، من وهى عندها شهور، قريت وشوفت فيديوهات للتدخل المبكر، واشتغلت معاها بنفسى وكانت بنوتى الكبيره ريتاج، مساعدتى والأم التانية تابعتها لغويا وحركيا".

مواهب مختلفة حرصت "ماجدة" على تنميتها داخل طفلتها منها الغناء والرقص والتلوين، بالإضافة إلى ممارسة رياضات السباحة والجمباز وكرة اليد، "حصلت على العديد من شهادات التقدير و ميداليات وبنجهزها لدخول الاتحاد المصرى عند بلوغها السن المناسب للانضمام".

كانت لخفة دمها وابتسامتها المختلفة دورا حتى يتم اختيارها لتكون فى سيشن تصوير غلاف مجلة لاحتفالية الامم الافريقيه لعام 2019 مع الفنانه اروى جوده، حتى تصبح من بطلات متلازمة السعادة وأول موديل بمحافظة الاسماعيليه.

رسالة حرصت "ماجدة" توجيها لكل أم، "بقول لكل أم ربنا اكرمها بطفل أو طفله من متلازمة داون اتعبى وابدأى معاه المشوار من بدرى متستنيش نموه الطبيعى لانه هيتاخر ابدأي بالتدخل المبكر فى كل ما يخصه مثل التخاطب، وعلاج طبيعى، تعديل سلوك، تعزيز الانتباه والادراك على قد ما هتديله وتتعبى على قد ما يكتمل نموه ومتحسيش بالفرق بينه وبين أقرانه اللى فى سنة".