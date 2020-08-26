كانت تتقاضى "1000 ريال".. أحلام تحسم حكاية أول مهنة لها قبل الغناء

علاقات و مجتمع

دائما ما تثار الشائعات حول أول وظيفة امتهنتها المطربة الإماراتية أحلام، قبل احترافها الغناء والشهرة، وهو ما حسمته في رد على أحد متابعيها على "تويتر".

وعلقت أحلام موضحة، أن العمل في أي مهنة ليس عيبا، وأنها عملت في بداية حياتها معلمة، وكانت تتقاضى راتب شهري 1000 ريال، وكانت تساعد في إعالة عائلتها: "صحيح أنا بدأت العمل في مدرسة ابتدائي كمدرسة بألف ريال، وكنت أعول أسرتي مع إخواتي، وهذه كانت البداية، اسمحوا مروري".

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وتحرص الفنانة الإماراتية بين الحين والآخر، على أن تشارك جمهورها بصور وفيديوهات من حياتها الخاصة، منها احتفالها بعيد ميلاد نجلها، أو احتفالها بعيد زواجها الـ17.

وطرحت أحلام أخيرا، مجموعة من الأغاني التي لاقت إقبالاً واسعاً مثل ولا هنت، وقبلهما طرحت أغنية "أنا ما استغني" من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح.