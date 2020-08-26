حقق حلم والدته بطلبها للزواج.. لقطات من حياة كريستيانو رونالدو وجورجينا

علاقات و مجتمع

بفستان أحمر مزين بأكمام شفافة، متوسطة الطول، وضيق من منطقة البطن، وخاتم ضخم مزين بفصوص لامعة، هكذا أطلت عارضة الأزياء جورجينا روديجيز، برفقة صديقها نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، ما جعل الأقاويل والشكوك تتزايد حول حملها في طفلها الرابع من شريك حياتها، أثناء تواجدهما في سهرة ليلية، وكانت مندمجة في الرقص معه، وتظهر علامات الانتفاخ بشكل ملحوظ على بطنها.

يأتي ذلك عقب إثارة عارضة الأزياء الجدل، بعدما تردد حول طلب نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، يدها للزواج رسميا منها، بعد وهو ما كشفت عنه عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ويُقدم "هُن" لقطات من حياة جوروجينا وكرستيانو رونالدو، خلال السطور التالية.

صدفة فنظرة فلقاء فحب متبادل، هكذا كانت بداية علاقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته وحبيبته جورجينا رودريجيز، والتي بدأت في صيف 2016، وأنجب منها أصغر أطفاله آلانا مارتينا.

بدأت قصة حب الثنائي منذ اللحظة الأولى التي وقع عينه عليها حينما كانت تعمل كبائعة في متجر جوتشي، إلى جانب عملها كمربية للأطفال وخادمة بالمنازل، وهناك كان اللقاء الأول بينهما.

قرر العاشقان التلاقي في يوم آخر، لكنهما فضلا الذهاب بعيدًا عن عملها حتى يتمكنا من الحديث بأرياحية وحرية أكثر، بحسب حديث جورجينا، لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

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دائما ما تدعم جورجينا كريستيانو في لقاءاته ومشواره الكروي، وفي إحدى المواجهات غلبت دموع جورجينا عليها في مدرجات ستاد أليانز، بعد أن سجل "الدون" 3 أهداف في مارس الماضي.

وتابعت جورجينا دعمها لرونالدو، حينما نشرت صورة له من مرحلة الطفولة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وأرفقتها برسالة جاء فيها: "لا أحد يسرق الفوز بنتيجة (3-0)، أنت تستحق ذلك، ليس فقط الأهداف الثلاثة التي سجلتها الليلة، أنت تستحق كل النجاح نتيجة لإصرارك، ولما تفعله في أي فريق تلعب له، أنت قدوة وخير دعاية لزملائك ومدربك، الجميع يدعمك كل يوم، الله يكافئك لأنك تعشق كرة القدم، نحن نحبك، جونيور وماثيو وإيفا والأنا وجورجينا".

إعلان الزواج

رغم هذا الحب الكبير بين رونالدو وجورجينا، الإ أنهما لم يتزوجا، وأعلن الأول بشكل مفاجئ خلال حديثه إلى مقدم البرامج الإنجليزي بيرس مورجان، عن نيته الزواج من جورجينا، التي ترافقه منذ 3 سنوات عندما كان لاعبا في فريق ريال مدريد الإسباني، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فتحت قلبي لها وهي فتحت قلبها لي

وصف رونالدو علاقته بجورجينا، حيث قال: "جيو هي أم أطفالي، لقد ساعدتني كثيراً، وبالطبع أنا أحبها، هي صديقتي، فتحت قلبي لها، وهي فتحت قلبها لي، فهي الأفضل بلا منازع، وليلة واحدة معها تبقى أجمل من كل أهدافي"، وفقا لموقع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وحول زواجه منها، رد رونالدو أكد يوماً ما، سنتزوج يوماً ما، هذا أكيد، هو كذلك حلم والدتي، لذلك فلم لا يتحقق يوماً.