خبير تربوي: يجب تأهيل الطلاب جيدا قبل العودة للمدرسة

ماما

شهور قليلة قبل عودة المدارس وبدء العام الدراسى الجديد، بعد فترة طويلة من الجلوس بالمنزل بسبب فيروس كورونا، حيث تبدأ أولى خطوات الطلاب للعودة يومين في الأسبوع، على أن تستمر الدراسة إلكترونيا.

تأهيل الطلاب قبل العودة للدراسة

أوضح مجدي حمزة، خبير تربوي، أن هناك بعض الخطوات التي تساعد على تأهيل الطلاب قبل العودة للمدرسة، منها كما ذكرها أثناء حديثه لـ"هُن".

مراجعة المناهج القديمة

على أولياء الأمور تأهيل الطلاب على استذكار المناهج بمراجعة سريعة على مناهج العام الماضى.

Advertisements

ممارسة بعض الأنشطة التعليمية

مثل الألعاب التي تعتمد على التفكير وذلك لمراحل الابتدائية والإعدادية

قراءة الكتب

قراءة بعض الكتب العامية المرتبطة بمناهج إعدادي وثانوي.

إجراء الأبحاث العلمية

على أولياء الأمور مساعدة الطلبة في البحث عن المعلومة والدراسة عن بعد.

ونصح "حمزة" أولياء الأمور بمنع الدروس الخصوصية، لأنه يصب في مصلحة أولياء الأمور وتقدم العملية التعليمية.