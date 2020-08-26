بعد إثارتها 3 شائعات.. 10 معلومات عن جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو

علاقات و مجتمع

3 أنباء وشائعات آثارتها عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، من استعدادها لزيارة مصر، ثم أنباء عن حملها بسبب ظهورها ببطن منتفخة، في أحدث ظهور لها عبر موقع إنستجرام.

عارضة الأزياء، آثارت الشكوك حول تقدم صديقها للزواج منها، وهو الأمر الذي لم يأكده أو ينفيه الثنائي حتى الآن.

"هن" رصد أبرز 10 معلومات عن صديقة نجم كرة القدم البرتغالي.

- اسمها الثلاثي جورجينا خورخي رودريجيز

- من مواليد 27 يناير 1995.

- ولدت في إسبانيا.

- تعمل في مجال عرض الأزياء للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية، خاصة Yamamay.

Advertisements

- تتجاوز ثروتها الـ10 مليون دولار أمريكي خلال 2018، وفقا لما ذكره موقع gossip gist.

- يتابعها على حسابها الرسمي على "إنستجرام" ما يزيد عن 20 مليون و500 ألف شخص من مختلف دول العالم.

- يصل طولها إلى 170 سم، فيما تزن 56 كليو جرام.

- بدأت قصة حبها مع "رونالدو" في 2016، وفقا لما ذكرته مجلة "أولا" الإسبانية.

- أثارت عارضة الأزياء الجدل، بعدما تردد حول طلب نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، يدها للزواج رسميا منها، بعد وهو ما كشفت عنه عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة "نعم" التي تكتب دائما بمفردها كرد على عرض الزواج "هل تقبلين أن تكوني شريكة حياتي"، مرتدية خاتما ضخما يكون من ألماسة ضخمة من الياقوت.

- أنجبت من نجم كرة القدم البرتغالي التوأمان إيفا وماتيو وألانا.