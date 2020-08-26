خطوات رئيسية لروتين بشرة صحية في الصيف

لايف ستايل

ترتفع درجات الحرارة في الجو بشكل كبير، وهو ما يسبب مشكلات عدة للبشرة، من بينها الجفاف والتشقق، ما يجعل البشرة في حاجة لروتين يومي، للعناية بها من أشعة الشمس الضارة والحرارة والجفاف.

ويستعرض التقرير التالي، 3 خطوات رئيسية لروتين البشرة بحسب موقع "وومن نيويورك تايمز".

التنظيف

كما يجب تطهير البشرة، وخاصة الوجه، وذلك بغسل وجهك يوميا.

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التونر

يعمل التونر على موازنة الجلد، وكذلك التخلص من الدهون الزائدة فيه، لذا يجب استخدامه يوميا.

الترطيب

وهي خطوة أساسية يومية، يجب الحرص على وضع كريم مرطب يومياخاصة قبل النوم على بشرة نظيفة خالية من المكياج، وذلك لتطريب وتنعيم البشرة.

ويعتبر روتين العناية بالبشرة هو ما يجلعها في أفضل حالاتها، وكذلك استكشاف الأخطاء التي تحدث خلال العناية بها وإصلاحها أو استهداف أي مناطق محددة للعناية بها.

وبحسب كريستينا هولي، أخصائية العناية بالبشرة في سان فرانسيسكو "روتين الجمال هي فرصة لملاحظة التغييرات في البشرة، نظرًا لأن البشرة بحاجة إلى التحولات مع تقدم العمر، فستتغير مستحضرات التجميل أيضًا".

وأكدت أنه يجب أن تكون الخطوات الثلاث طقوس يومية تقوي البشرة، كما يجب إعطائها الوقت اللازم لحصول على أفضل النتائج، بشكل عام، يجب استخدام المنتج على مدى ستة أسابيع على الأقل، ولمرة أو مرتين يوميًا، لملاحظة الاختلاف.