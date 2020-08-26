وصفة الدايت الأسبوعية.. طريقة عمل سلطة عدس بالتونة والبيض

مطبخ

يعتبر العدس باختلاف طرق تحضيره، من الأكلات التي يفضلها البعض، لذلك تقدم لكِ "هُن"، طريقة عمل سلطة عدس بالتونة والبيض، على طريقة الشيف ياسمين مرسي. المكونات عدس. تونة. بيض مسلوق. ذرة صفراء. فاصوليا خضراء مسلوقة. فلفل أحمر. للتزين ليمون. Advertisements زيت زيتون. مستردة. ملح. طريقة عمل خلط جميع المكونات مع بعضها ووضع الليمون للتزين. السعرات الحرارية وعن عدد السعرات الحرارية العدس معلقة الطعام 40 سعر حرارى. البيضة المسلوقة من 55 لـ60 سعر حرارى. التونة الـ30 جرام ب 55 سعر حرارى. الفلفل الاحمر حوالى 40 سعر حرارى. الفاصوليا الخضراء سعراتها ضعيفة جدا. معلقة زيت الزيتون الصغيرة حوالى 45 سعر حرارى.

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