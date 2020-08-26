هبة الأباصيري تنضم لجمعية أهل مصر في مواجهة فيروس كورونا

علاقات و مجتمع

انضمت الإعلامية هبة الأباصيري، لحملة المصممة المصرية "مامزي"، وجمعية أهل مصر"، الخاصة بالتذكير بأهمية دور أفراد الرعاية الطبية في مواجهة فيروس كورونا "كوڤيد 19"، عبر صفحات مجلة vogue Arabia.

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يذكر أن الإعلامية، انضمت مؤخراً لقناة "سي بي سي" لتقديم برنامج فني خلال الفترة القادمة.

وقالت هبة الأباصيري، لـ"الوطن"، إنَّ إنهاء تعاقدها مع قناة النهار والتي كانت تطل من خلالها عبر شاشتها، تمّ بشكل "ودي ومحترم وراق" بين الطرفين، مشددة على أنَّ علاقتها بشاشة قناة النهار "طيبة ومحترمة، وبشكرهم على الفترة التي انضممت بها للعمل معهم".

وبشأن تعاونها المرتقب مع قناة "cbc"، قالت هبة الأباصيري، إنَّ "cbc من القنوات المؤثرة في الساحة الإعلامية، ومن ثم يتمّ التحضير لبرنامج جديد يليق بالمشاهدين، ويكون إضافة إيجابية للقناة، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيله قريبًا".