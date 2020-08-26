كتب: هن - 01:43 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020

المكرونة بالخضار وجبة متكاملة ومغذية للأطفال، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل مكرونة بالخضار بخطوات بسيطة. المقادير ½ كيلو مكرونة قواقع أو فيونكة. ¼ كوب جزر مقطع مكعبات. ¼ كوب طماطم مقطعة مكعبات. ¼ كوب فلفل أحمر مقطع مكعبات. ¼ كوب فلفل أصفر مقطع مكعبات. ¼ كوب بازلاء مسلوقة. ¼ كوب كاتشب. ½ ثمرة بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا. 2 ملعقة كبيرة زيت. Advertisements ½ ملعقة صغيرة ثوم مهروس. ملح وفلفل أسود. طريقة عمل مكرونة بالخضار تسلق المكرونة في الماء المغلي مع قليل من الملح. تترك المكرونة حتى تنضج ثم تصفى من الماء. يسخن الزيت على نار متوسطة، ثم يضاف البصل، ويقلب حتى يذبل. يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة، ثم يضاف الطماطم والجزر والبازلاء، ويقلب الخليط على نار هادئة حتى تنضج الطماطم تمامًا. يضاف الفلفل الملون والملح والفلفل الأسود. يقلب لمدة 2- 3 دقائق، ثم يضاف الكاتشب ويقلب لمدة 3 دقائق على نار هادئة جدًا. تضاف المكرونة، ويقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات. توضع المكرونة في أطباق التقديم.

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