كتب: هن - 01:43 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020

دائما ما يفضل أصحاب الحمية الغذائية، تناول الخبز الصحي حتى لا يكتسبوا وزن، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير خبز "عيش بالردة" في المنزل. مقادير عيش بالردة كوبا دقيق متعدد الأغراض ملعقة كبيرة زيت ذرة ملح Advertisements ملعقة صغيرة خميرة ملعقة صغيرة سكر ماء دافئ للعجن ردة طريقة تحضير عيش بالردة اخلطوا جميع المكونات اليابسة معاً، ثم ضيفوا المكونات السائلة واخلطوها جيداً حتى تتماسك وتصبح لينة. اتركوا العجين حتى يختمر. قسموا العجين إلى كرات، ثم افردوا كل واحدة منها على "الردّة"، وضعوها في فرن البوتاجاز على نار متوسطة لمدة 3 دقائق على كلّ جانب ويقدم بالهنا والشفا

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