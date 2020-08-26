كتب: هن - 01:43 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020

جددي في أطباق اللحوم على وجبة الطعام الأساسية، وحضري لأسرتك شرائح اللحم الضاني بالزبدة، بمذاق مختلف عن مذاق اللحم الضأن المعهود، وبطريقة مختلفة. المقادير كيلو لحمة ضأن طماطم بصلة مبشورة ثوم مفروم كزبرة Advertisements كمون فلفل أسود قرفة خل فنجان عصير ليمون زيت زبدة للدهان طريقة عمل شرائح اللحم الضاني بالزبدة تبلي اللحمة بالثوم والليمون لمدة 5 دقائق، ثم ضيفي البصل مع الطماطم والخل والزيت. ضيفي القرفة، وقلبي جيدا، ثم احفظيها في الفريزير لمدة ساعة. تخرج من الفريزير وتدهن بالزبدة من الخارج وتدخل الفرن حتي تنضج.

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