رغم تصويرها في عيادة أثناء إزالته.. هنا الزاهد تظهر بالـ وشم مجددًا

لايف ستايل

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور جديدة.

وظهرت الفنانة ببنطلون واسع منقوش فاتح اللون، مع ستوميك كاشف البطن، بنفس اللون والنقوشات، كما اعتمدت "الزاهد" على حقيبة حمراء وحذاء أبيض رياضي، مع الشعر الكيرلي المعتاد.

وأظهرت الملابس الوشم الموجود على جسد "هنا" عند منطقة الكتف، والتي كانت أكدت أنها قررت إزالته خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا عقب وفاة "الإنفلونسر" مصطفى حفناوي.

Advertisements

وظهرت "الزاهد"، مع طبيبها، وهي تشارك جمهورها بعض النصائح في مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على تطبيق Instagram.

وكشفت "هنا" أنها خضعت لأربع جلسات لإزالة الوشم، محذرة جمهورها بألا يتعجلوا في رسم الوشم، حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.

أما طبيب "هنا" فوجه بعض النصائح لأي شخص يفكر في رسم الوشم، مؤكدا أن إزالته تستغرق وقتا طويلا.

يذكر أن هنا الزاهد ظهرت بأكثر من وشم، أحدها أسفل رقبتها والآخر على أحد ذراعيها.

وشاركت هنا الزاهد في موسم أفلام عيد الأضحى، بفيلم "الغسالة"، وهو من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبدالحميد‎.‎