عالية أقامت دعاوى نفقة ضد طليقها وتزوجت من آخر.. والصدفة كشفت تلاعبها

علاقات و مجتمع

تقدم الدكتور ماهر مقار، المحام، باستئناف على أحكام نفقة صدرت لصالح زوجة سورية، في قضايا أقامتها ضد طليقها السوري، بعد زواج دام 10 سنوات بينهما، وأثمر عن 3 أولاد، بعدما كشفت الصدفة وحدها، أنها تزوجت من آخر عقب طلاقها.

وقدم "مقار"، في استئنافه على الحكمين الصادرين بإلزام الزوج بدفع مبلغ شهري لطليقته، أوراقا تُعد مفاجأة في القضية، حيث قدّم ما يفيد أن الزوجة تزوجت عرفيا من مواطن مصري، وأنها فى الشهر الخامس من الحمل، وأرفق شهادة زوجها العرفي، والذي أكد زواجه منها، وأبدى استعداده للإدلاء بأقواله، بعدما قام بتطليق الزوجة، نتيجة خلافات بينهما.

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أوراق الاستئناف في القضتين اللتين حملتا رقمي 863 و865 لسنة 2019 أسرة، قالت إن الزوجة أقامت ضد زوجها قضيتي نفقة صغار وقضية أجر حضانة، وصدرت لها أحكام بمبالغ وصلت في إجماليها لـ 150 ألف جنيه، على مدار عامين، حيث قام بسداد المبالغ المطلوبة منها، واكتشف الزوج، مؤخرا، أن طليقته متزوجة عرفيا، في الفترة التي يسدد فيها الزوج مبالغ الأحكام الصادره ضده.

وأكد المحام، أن الصدفة وحدها كشفت عن زواج "عالية" من آخر بعد عام من طلاقها، فبينما كان "مقار" في خضم إجراءات الاستئناف على أحكام نفقة الصغار وأجر الحضانة، فوجئ باسم طليقة موكله وقد أقامت دعوى نفقة ضد آخر، ليتضح فيما بعد زواجها من آخر، وعدم استحقاقها ما كان يسدده طليقها من مبالغ.

من جانبه، أكد الدكتور "مقار" أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الزوجة، يتهمها فيه بالنصب والاحتيال والإدلاء بمعلومات خاطئة في أوراق رسمية، حيث أدعت أنها ليس لها دخل وأنها مطلقة ولم تتزوج، وبناء على ادعاءها صدرت لها تلك الأحكام.

ومن المقرر أن تحدد محكمة مستأنف الأسرة، جلسة لنظر الاستئنافات المقدمة من الزوج الأول، خلال الأيام القليلة المقبلة.