الامارات | بعد جدل.. «بي بي سي» تبث أغاني وطنية في حفل «برومز»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جدل.. «بي بي سي» تبث أغاني وطنية في حفل «برومز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنها ستبث أناشيد وطنية، خلال الأمسية الأخيرة من سلسلة حفلات «برومز» السنوية، بعد تكهنات حول التخلي عن هذا التقليد، خشية أن تُنعت بالعنصرية.

وخلال الأمسية الأخيرة من حفلات «برومز»، ينشد آلاف الأشخاص، وهم يلوحون بأعلام بريطانية «رول بريتانيا»، و«لاند أوف هوب أند غلوري».

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لكن صحيفة «صنداي تايمز» ذكرت أن هيئة الإذاعة العامة تفكر في عدم تأدية هذين النشيدين المرتبطين بالاستعمار والعبودية، لتجنب الانتقادات بعد تظاهرات مناهضة للعنصرية مرتبطة بحركة «بلاك لايفز ماتر»، والنقاش حول الرموز الاستعمارية في المملكة المتحدة.

وأعلنت «بي بي سي» في نهاية المطاف، أول من أمس، برنامجها لهذه الأمسية الأخيرة، التي تقام هذه السنة عبر الإنترنت، بسبب جائحة «كوفيد-19»، وليس في قاعة رويال ألبرت هال بلندن.

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