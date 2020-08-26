شكرا لقرائتكم خبر عن معرض يسلط الضوء على إبداعات مصممات واعدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، ينظم «دبي آوتليت مول» معرضاً لتسليط الضوء على مسيرة المرأة الإماراتية، وإبراز إنجازاتها. ويهدف المعرض - الذي ينظم بدعم جمعية إبداعات التعاونية الحرفية وشرطة دبي - إلى دعم وتعزيز دور المرأة الإماراتية في شتى المجالات. وسيشهد المعرض مشاركة مجموعة من سيدات الأعمال الإماراتيات، والمصممات الإماراتيات الناشئات، لعرض منتجاتهن المنزلية المتنوّعة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | معرض يسلط الضوء على إبداعات مصممات واعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.