الامارات | آلات غيتار تشيكية تحلّق في سماء النجومية

شكرا لقرائتكم خبر عن آلات غيتار تشيكية تحلّق في سماء النجومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما رأت النور، خلال فترة النقص بآلات الغيتار في تشيكوسلوفاكيا السابقة، باتت علامة فورش التشيكية تمد نجوم العالم بآلات موسيقية استثنائية، من داخل مصنع عائلي مقام في موقع طاحونة سابقة. واستخدم بعض كبار الموسيقيين في العالم، من بينهم العازف الأميركي أل دي ميولا، والمؤلفة سوزان فيغا، والسويدي بير غيسله من فرقة «روكسيت»، آلات غيتار من علامة فورش، التي تحلق عالياً اليوم في سماء النجومية، بعيداً عن بداياتها المتواضعة.

وقال مؤسس الشركة، فرانتيشيك فورش (62 عاماً)، إنه باع أول آلة غيتار له سنة 1981. وبعدما كان يحتاج في بادئ الأمر إلى شهرين لصنع آلة غيتار، بدأ مصنع فورش بالتوسع، وفي 1990، كان يضم سبعة موظفين، وبات اليوم يضم أكثر من 60 موظفاً، ويصنع 7000 غيتار في السنة، تباع في ألمانيا والدول الاسكندنافية وفرنسا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى السوق المحلية.

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ويمد مصنع فورش موسيقيين تشيكيين كثيرين بآلات الغيتار.

وفتح المصنع التشيكي، أخيراً، متجراً في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، المعروفة بكونها مقراً أساسياً لقطاع الموسيقى في الولايات المتحدة.

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