الامارات | مات ديلون ينضم إلى محكمي «فينيسيا السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديلون ينضم إلى محكمي «فينيسيا السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن ينضم الممثل الأميركي مات ديلون لهيئة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي. وسيحل ديلون (56 عاماً) مكان المخرج والكاتب الروماني كريستي بويو، بعد حدوث بـ«صعوبات غير المتوقعة». Advertisements ولم يستطع بويو السفر للمهرجان، بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. وتترأس هيئة التحكيم، الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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