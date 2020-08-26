الامارات | ناشطة البيئة غريتا تونبرغ: أخيراً عدت إلى المدرسة

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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة البيئة غريتا تونبرغ: أخيراً عدت إلى المدرسة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت ناشطة البيئة، غريتا تونبرغ، إلى المدرسة بعد توقف دام عاماً، حسب ما أعلنت على موقع «تويتر» أول من أمس.
وأضافت تونبرغ (17 عاماً): «انتهى العام الذي فصلني عن الدراسة، ومن الرائع أن أعود أخيراً إلى المدرسة مجدداً». وكانت تونبرغ قد توقفت عن الدراسة، خلال العام الماضي، لتكرس جهودها لمكافحة تغير المناخ، بدءاً من أغسطس 2019 برحلة على متن قارب إلى نيويورك. ورشحت تونبرغ لجائزة نوبل للسلام.
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