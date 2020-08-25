فلسطيني يخلع "روب التخرج" بعد منع والدته: "هي أكبر من كل الجامعة"

علاقات و مجتمع

حالة من التعاطف سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية، بعد تداول نشطاء مقطعا مصورا، لطالب فلسطيني خلال حفل تخرجه، ممسكا بيد والدته ليصعد بها على منصة التخرج قبل أن يتدخل أحد المسؤولين ويمنع صعودها.

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رد فعل الطالب الفلسطيني هو الذي حرك مشاعر الجميع، حيث صعد على المنصة وخلع زي التخرج، ليعود لجلب والدته قائلا "أمي أكبر من كل الجامعة"، مقبلا جبينها وسط تصفيق الحاضرين.

وبحسب الفيديوهات المتداولة، فإن الواقعة حصلت خلال احتفالات التخرج في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، التي ضمت طلبة الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل على الفيديو، مؤيدين ما فعله الشاب، فعلق أحدهم قائلا "أي نعم هناك بروتوكول ونظام في احتفالات التخرج، لكن التدقيق على مسألة كهذه من قبل النظام، وكسر خاطر الأم عيب، الشاب طلع أسد، الله يحفظه".

ويضيف: "الأم قبل شيء وبعد كل شيء، وأنتم لا تعلمون ماذا تقدم الأم الغزيّة لأبنائها ليدرسوا في الجامعة.. التربية والتعليم في مشهد تراجيدي يدعو للفخر".