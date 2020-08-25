أول وزيرة فنانة في تاريخ المغرب.. من هي ثريا جبران خالة سعد لمجرد؟

علاقات و مجتمع

نعى الفنان سعد لمجرد، خالته الفنانة ووزيرة الثقافة السابقة ثريا جبران، التي توفيت أمس، عن عمر ناهز 68 عاما.

ونشر "سعد" صورة خالته الراحلة، عبر حسابه على "انستجرام" معلقًا عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة، الله يرحمك ويغفر لك، ادعو لخالتي ثريا جبران بالرحمة ومغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى".

والراحلة ثريا جبران تعد واحدة من قامات المسرح المغربي، حيث بدأت مشوارها مبكرا وهى طفلة على خشبة المسرح البلدي، وانتزعت تصفيقات الجمهور، وكانت بدايتها في عالم مسرح الهواة وعمرها لا يتعدى العشر سنوات بالرغم من دورها الصغير في المسرحية.

عاشت الراحلة مرحلة التوهج الفني أواخر الثمانينات والتسعينات، حيث ارتبطت الأعمال الفنية لثريا جبران بالبسطاء، وبرعت في أداء أدوار التعبير عن معاناة المحرومين والمهمشين.

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وساهمت "جبران" في تأسيس فرق مثل "مسرح الشعب" و"مسرح الفرجة" و"مسرح الفنانين المتحدين".

ومن مسرحيات الراحلة "حكايات بلا حدود" و"نركبو الهبال" و"بوغابة" و"النمرود في هوليوود" و"امرأة غاضبة" و"جنان الكرمة" و"خط الرجعة" و"العين والمطفية" و"عود الورد".

وتولت "ثريا" منصب وزيرة الثقافة في المغرب في الفترة من 2007 إلى 2009 بحكومة عباس الفاسي، حيث طغى الجانب الخيري والإنساني في برامجها بإعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي للفنانين، من خلال مجموعة من التدابير كقانون الفنان وبطاقة الفنان والتغطية الصحية للمشتغلين في هذا القطاع.

وحصلت الراحلة على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.

يذكر أن الكثير من الفنانين حرصوا على نعي الراحلة وفي مقدمتهم الفنانة المغربية سميرة سعيد والفنانة السورية سلاف فواخرجي.

كما نعت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية الفنانة الراحلة فى مقدمتها الهيئة العربية للمسرح.