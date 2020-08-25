"جنا" تعاني من ورم بالرقبة ووالدها يحلم بعلاجها على نفقة الدولة

علاقات و مجتمع

لم يترك بابا إلا طرقه في سبيل علاج ابنته الصغرى صاحبة الـ18 شهرا، والتي منذ ولادتها وهي تعاني من ورم ظهر بالرقبة بشكل مفاجئ، لتبدأ بعدها رحلة البحث عن العلاج.

والد جنا: جسمها بيصرخ من الألم

بمركز كفر عبود مركز ابشواي محافظة الفيوم، بدأت قصة الطفلة جنا عبدالمجيد محمود، التي لم يمر على ولادتها عدة شهور حتى يبدأ جسدها الصغير يصرخ من الآلام.

ويروي حسين عطا الله، ابن خال الطفلة "جنا"، لـ "هُن"، رحلة مرضها منذ لحظة ولادتها وحتى بلوغها 8 أشهر، "جنا اتولدت بورم في الرقبة كل ما تكبر الألم بيزيد ووالدها راح كل مكان حتى يوفر لها العلاج على نفقة الدولة".

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وتعاني الطفلة من ورم لمفاوي وانسداد الشرايين بالرقبة، "الطفلة محتاجة عمليتين تكلفة العملية الواحدة 80 ألف جنيه، ووالدها عامل باليومية، والأم ربة منزل".

أمنية واحدة تتمنى عائلة الطفلة جنا تحقيقها، وهى توفيرالعلاج لها على نفقة الدولة، حتى تستعيد الطفلة المكلومة صحتها من جديد، وتتخلص من الورم الذي يأكل في جسدها كل يوم.