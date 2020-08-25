معايير اختيار أواني المطبخ بشكل صحي.. خبيرة توضح

صحة

قد لا تعرف الكثير من السيدات، معايير اختيار الأواني التي تستخدم في المطبخ بشكل صحي، لضمان الحفاظ على صحة أفراد أسرتها، إذ أن بعض الأواني قد تشكل خطورة على الصحة.

ووفقا للوكالة الروسية "نوفوستي"، فإن "ناديجدا رايفا"، رئيسة قسم الإشراف على النظافة الغذائية في هيئة حماية المستهلك بمقاطعة موسكو، تشير إلى أن اختيار أواني المطبخ بصورة غير صحيحة، أو استخدام أواني قديمة، أو من إنتاج جهات غير موثوقة، قد يسبب نشوء مواد سامة أثناء الطهو.

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وتقول الخبيرة: "المادة المثالية لصنع أواني المطبخ هي المعدن، وكقاعدة عامة تصنع من الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وهذه الأواني نادرا ما تتضرر، ونشوء مواد سامة خلال استخدامها يعادل الصفر تقريبا".

وتضيف "رايفا"، "يمكن استخدام الأواني الخشبية، مثل الملاعق وغيرها، التي ينصح باستخدامها مع الأواني المطلية بمواد مضادة للالتصاق، إلا أنه قد تتكون تشققات في الأواني الخشبية، يصعب تنظيفها من بقايا الطعام، كما أن حفظها بصورة غير صحيحة يؤدي إلى تلفها السريع".

وتشير الخبيرة، إلى أن العديد من النساء يفضلن استخدام الأواني البلاستيكية لأنها مريحة، ولكنها ليست آمنة دائما: "الملاعق والمغارف البلاستيكية وغيرها خطرة لأننا لا نعرف المواد التي صنعت منها ومدى خمولها، وهل فعلا لا تنشأ من استخدامها مواد سامة عند ملامستها للمواد الغذائية الساخنة، أو سطح المقلاة الساخنة مثلا. هذا الأمر مهم لكي لا نتعرض للتسمم".

وأوضحت متى يجب أن نشتري أوانٍ جديدة ونتخلص من القديمة: "وفقا للقواعد الصحية، لا ينصح باستخدام الأواني التي نشأت فيها نتوءات وذات أسطح متضررة وفيها تشققات، بل يجب التخلص منها وشراء أوان جديدة حفاظا على الصحة".