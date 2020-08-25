بلا أرق أو توتر.. كيف تغفو في دقيقة واحدة فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت تشعر بالقلق أو إذا كنت متوترا نتيجة حدث مهم، فقد يكون من الصعب النوم أو الاستمرار في النوم، لذا جرب هذه الطريقة لتهدئة أعصابك والحصول على قسط جيد من الراحة، وفق ما أوضح موقع "برايت سايد" الأمريكي.

تسمى طريقة "4-7-8"، وهذا ما عليك فعله:

1- تنفس بهدوء من خلال أنفك لمدة 4 ثوان.

2- احبس أنفاسك لمدة 7 ثوان.

3- أخرج الزفير ببطء من خلال فمك لمدة 8 ثوان.

كيف تعمل هذه الطريقة؟

عندما تكون متوترا أو قلقا، تزداد كمية الأدرينالين في دمك، ويصبح تنفسك أسرع وأخف، ويعمل تمرين التنفس هذا كنوع من المهدئات، ويؤدي الإبطاء المتعمد للتنفس بهذه الطريقة إلى إبطاء إيقاع قلبك، ما يجعلك تهدأ بسرعة كبيرة.

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ويساعد هذا التمرين على تهدئة عقلك أيضا، لأنه ببساطة يجعلك تركز تماما على تنفسك، ما يقلل جهازك العصبي المركزي نشاطه تدريجيا، وتختفي مشاعر القلق، حيث يمكن لأي طبيب أعصاب تأكيد ذلك لك.

والنتيجة هي أن جسمك كله يرتاح، ومن حيث سرعة وقوة التأثير الجسدي، فإن التمرين يشبه التخدير، وتم التحقيق من ذلك من قبل الطبيب أندرو ويل في جامعة هارفارد، ووجد أن طريقة "4-7-8" معروفة جيدا في الهند لعدة قرون حيث إنهم يستخدمونها أثناء ممارسة التأمل من أجل تحقيق حالة من الاسترخاء التام، لذلك من الآمن أن نقول إنه غير ضار تماما.

للحصول على تأثير أفضل يمكنك استخدام هذا الخليط:

لتهدئة عقلك وجسمك قبل النوم، امزج معا

1/4 ملعقة كبيرة عسل.

1/8 ملعقة كبيرة ملح البحر.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

يمكنك فقط ابتلاع هذا المزيج كما هو أو إضافته إلى كوب من الماء الدافئ، وسيكون التأثير هو نفسه، وتساعد هذه المكونات على تقليل ارتفاعات الكورتيزول التي تعيق قدرتك على النوم وإيقاظك في الليل.