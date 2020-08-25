تؤثر على الصحة والمظهر.. أضرار متعددة تسببها عملية تكميم المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: يلجأ بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى عملية تكميم المعدة، للتخلص من الوزن الزائد، والحصول على جسم مثالي ممشوق القوام، ولكونها طريقة أسهل من اتباع أنظمة الدايت وممارسة الرياضة، ولكن قد تعرض تلك الجراحة الشخص لعدد من الأضرار والآثار الجانبية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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