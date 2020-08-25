شاهد: أزياء مستوحاة من الأطعمة تتصدر موضة 2020.. بطاطس وليمون وأناناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تتصدر كل موسم صيحات جديدة من الموضة، ويكون منها العادي والتقليدي، ومنها المختلف والخارج عن الصندوق.

أصبح في الفترة الأخيرة الطعام مصدر إلهام لمصممي أزياء العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم، وتصدرت هذه الموديلات الصيحات، وبحسب ما نشرها موقع "the richest" هي:

طبعة الليمون:

انتشر هذا الصيف فستان منقوش بطبعة قطع الليمون وبدأ ظهوره في إيطاليا، واختارته العديد من الفنانات لارتدائه في المناسبات المختلة.

جراد البحر:

إذا كنت من محبي أكلات البحر يمكنك تجربة سترة جراد البحر، أو السترات التي تحتوي على أشكال الأسماك الأخرى.

السوشي:

أصبح السوشي من ضمن الأكلات المنتشرة عالميا، ولم يقتصر وجوده في المطاعم فقط، بل أصبح موجود على الملابس أيضا، وحقق انتشارا كبيرا.

سلطة الفواكه:

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أنتجت مصممة الأزياء الشهيرة شارلوت أوليمبيا، حذاءً مزيناً بشرائح من بالفواكه الاستوائية المزينة بالفصوص.

أقراط الآيس كريم:

انتشر على موقع إنستجرام والذي أصبح ساحة لعرض أبرز اتجاهات الموضة، صورا لأقراط على شكل أيس كريم، وهو موديل فريد من نوعه.

بدلة الأناناس

الأناناس من الفواكه الاستوائية التي انتشر التصوير بها على الشواطئ وشرب عصيرها في السفريات وعلى الشواطئ، إلى أن تم تصميم بدلة رجالي تحتوي على نقوش فاكهة الأناناس.

أزرار الباستا:

الباستا من المأكولات الإيطالية التي أجمع العالم كله على حبها، وظهرت في الآونة الأخيرة في أزرار القميص أو البدلة الرجالي

حقيبة البطاطس المقلية:

البطاطس المقلية أو الفرايز من المأكولات الضرورية بجانب كل وجبة، وهناك من يفضل تناولها وحدها كوجبة خفيفة، لذ أنتجت العلامة التجارية موسكينو حقيبة جديدة تأخذ شكل باكيت البطاطس.