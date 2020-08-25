محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يتسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم أو انخفاضها لفترة طويلة في تعريض المريض لبعض المضاعفات الصحية الخطيرة، مثل تلف الأعصاب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية واعتلال الكلى، لذا، يتعين على مرضى السكري السيطرة على نسبة السكر بالدم، والذي يمكن تحقيقه من خلال اتباع بعض الطرق الطبيعية. لقرءاة المزيد..اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى السكري.. 7 طرق طبيعية للوقاية من مضاعفاته الصحية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.