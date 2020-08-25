5 أشياء يجب مناقشتها مع شريك حياتك المتحمل قبل الارتباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

قد تكون مقابلات ما قبل الارتباط مهمة جدًا مع شريك الحياة المحتمل، لمعرفة الطباع ودراسة شخصيات بعضهما البعض، وطرح الأسئلة التي ستحدد كيف تسير العلاقة فيما بعد في المستقبل.

هناك 5 أشياء أساسية يجب طرحها على شريك الحياة ذكرها موقع "bonobology"، لمساعدتك على اختيارك بحكمة استنادا على إجابات الشخص الآخر، وهم:

1- التطلعات المهنية:

التطلعات المهنية من أهم الأمور التي يجب مناقشتها قبل الزواج، فمثلًا ما مدى التزامك بالوظيفة التي اخترتها؟ إلى أي مدى أنت على استعداد للتنازل عنها واستبدالها إذا كانت ستشغلك عن زوجتك؟ فماذا لو كان للزوج مهنة ينتقل فيها عبر المدن أو البلدان.

يمكن أن تمنحك معرفة إجابات هذه النقطة موقف الشخص تجاه هذه القضايا قدرًا كبيرًا من الوضوح، حول ما إذا كنت ستكون متوافقين أم لا كشركاء في الحياة.

2- الأمور المالية:

الأمور المالية هي محادثة غير مريحة ولكن لا بد من إجرائها قبل الزواج، الشباب اليوم مستقلون إلى حد ما، بالإضافة إلى إبداء الرأي حول كيفية رغبتهم في إنفاق الأموال التي يكسبونها، فمن الأفضل أن يكون لديك بعض القواعد الأساسية المتفق عليها فيما يتعلق بالشؤون المالية، تجنبًا لأي خلاف قد يحدث بعد.

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3- الأطفال:

يمكن أن يكون تكوين أسرة نقطة تحول في حياة أي زوجين، ولكن باتفاق الشريكين معًا فهناك من يريد المزيد من الوقت لتعزيز العلاقة بينهما، أو لضمان مستقبل الأطفال فيما بعد.

4- المعتقدات والرؤية المشتركة:

المعتقدات والأفكار المشتركة من بين الأشياء الأقل وضوحًا ولكنها حيوية للمناقشة قبل الزواج، هذا هو العنصر الوحيد في الزواج الذي يساعد كلا الشريكين على التقرب من بعضهما والبقاء متصلين ببعضهما البعض بشكل هادف.

وتشمل هذه المعتقدات أنظمة الحياة فمثلًا الزوج يقضي سهراته أو خروجاته مع مجموعة من السيدات والرجال، لكنه غير مقبول لزوجته، لذا فيجب الكشف عن المعايير المزدوجة مسبقًا.

5- التأثيرات العاطفية:

الحديث عن التأثيرات العاطفية مهم أيضًا، واسأل عن الأشياء أو الأشخاص الذين لديهم تأثير عاطفي على شريك الحياة المحتمل، قد لا تكون لديك نفس المحفزات العاطفية، ولكن على الأقل ستفهم كيف سيستجيب هذا الشخص في مواقف معينة.