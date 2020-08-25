شاهدوا إطلالات بليك ليفلي في ذكرى ميلادها الـ33

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:45 مساءً - بليك ليفلي، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية، من مواليد 25 آب/ أغسطس 1987، بدأت حياتها المهنية في الـ11عاماً؛ عندما ظهرت في عام 1998 بفيلم من إخراج والدها اسمه Sandman، فهي نشأت في عائلة فنية؛ إذ إن والديها وجميع أشقائها يمتهنون التمثيل، وكانت تحضر معهم في الأستوديو منذ طفولتها.

واللافت في شخصية بليك ليفلي أنها لم تبرع فقط كممثلة، بل كسيدة ضليعة بأمور الموضة والأزياء، حيث إنها من أكثر نجمات هوليوود أناقة، كما استطاعت عبر أعوام أن تخطف أنظار الجميع؛ بإطلالاتها الرائعة على السجادة الحمراء.

وتحتفل النجمة بليك ليفلي اليوم بعيد ميلادها الـ33، وفي هذه المناسبة جمعنا لكم بعض إطلالاتها المميزة، التي تنشرها على إنستقرام وتشاركها مع جمهورها، تابعوا الصور واستوحوا بعض الإطلالات التي يمكن أن تتناسب معكم.



إطلالات السجادة الحمراء:

بليك ليفلي على السجادة الحمراء



تألقت بليك ليفلي بفستان أنيق باللون الأحمر النبيذي، يحمل توقيع فرساتشي Versace، على السجادة الحمراء، وتميز الفستان بتطريزات الأحجار الملونة في جزئه العلوي، وتطريزات أغصان الشجر الذهبية في جزئه السفلي.

كما حضرت عام 2017 حفل Met Gala بفستان مميز باللون الذهبي بقصة حورية البحر، ومزيّن بالريش في جزئه السفلي بألوان الذهبي والنيلي والأزرق الفاتح من توقيع Atelier Versace.

وفي إطلالة أخرى؛ اختارت فستاناً باللون الزهري الباستيلي من تصميم بربري Burberry، تتدلّى منه طرحة طويلة تلامس الأرض، مطرّزة بالأزهار الحمراء.

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الفساتين الناعمة

فستان من رولاند موريه



دائماً ما تختار بليك ليفلي إطلالات ناعمة وبسيطة، ولكن مميزة في إطلالاتها البعيدة عن السجادة الحمراء، وقد ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية في صورة نشرتها على إنستقرام بفستان باللون البنفسجي، من تصميم رولاند موريه، أظهر أنوثتها وجمالها بشكل لافت.

كما اختارت أيضاً في إحدى المناسبات أن تتألق بالأبيض، فاختارت فستاناً بتصميم أوف شولدر متوسط الطول باللون الأبيض، مع حذاء باللون عينه.

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الإطلالات العملية

فستان من Lou Jean Babydoll



لا تختلف إطلالات بليك ليفلي العملية عن إطلالاتها بشكل عام؛ فهي أنيقة بسيطة ولافتة، فقد اختارت أن تتألق خلال زيارتها لمتحف الآيس كريم بفستان من Lou Jean Babydoll Dress، المصنوع من الجينز.

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البليزر في إطلالات بليك ليفلي

البليزر في إطلالات بليك ليفلي



لا يخفى على أحد أن بليك ليفلي من العاشقات لموضة البليزر، أو حتى البدلة الذكورية الكاملة، وكثيرة هي المناسبات التي تحضرها وهي تتألق بالبليزر، واللافت أنها دائماً ما تختار الألوان الأكثر جرأة منها.

شاهدوا إطلالات بليك ليفلي بمناسبة عيد ميلادها الـ33، واستوحوا منها ما يتناسب مع أسلوبكم.

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