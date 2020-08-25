موديلات فساتين صيفية ناعمة من وحي أسيل عمران

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تفضِّل الممثلة والمغنية السعودية أسيل عمران الاهتمامَ بأسلوب أزيائها بكل أناقة، وبما يتماشى مع خطوط الموضة المناسبة للفتيات الشابات، وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديدَ من الصور لإطلالاتها بالفساتين الصيفية، ولا سيّما على إنستجرام؛ حيث يتابعها من خلاله أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون شخص، فإليكِ فيما يلي عدة موديلات مختلفة؛ لتتألقي على غرارها.



فساتين صيفية مصممة بأسلوب ناعم

فساتين صيفية مصممة بأسلوب ناعم



للفساتين الصيفية الناعمة، تألقت أسيل عمران بفستان أصفر واسع مزين بأكمام منفوخة وأزرار بنية في المنتصف، مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الذهبي البارد، وتزينت بفستان زهري بطبقات مطاطية وأكمام طويلة، ومرسوم بالزهور المختلفة.

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إطلالات الفساتين الحمراء لإطلالة جذابة

إطلالات الفساتين الحمراء لإطلالة جذابة



اعتمدت أسيل عمران عدة فساتين حمراء في مختلف إطلالاتها، ومنها تجمّلت بفستان أحمر طويل مصمم بقصة ناعمة وكم واحد طويل؛ لمظهر أنثوي جذاب مناسب للمناسبات الضخمة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ذهبية وتسريحة منسدلة للشعر مع المكياج الترابي، واختارت فستانًا أحمر ميدي مصممًا بأكمام متوسطة الطول وحزام ناعم للخصر، مع تسريحة مموجة للشعر وحقيبة وحذاء باللون الأبيض.

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خيارات الفساتين السوداء لمظهر فاخر

خيارات الفساتين السوداء لمظهر فاخر



تفضّل الكثيرات من الفتيات خيارات الفساتين السوداء؛ لإطلالة أنيقة وفاخرة، وعن أسيل عمران؛ فقد ارتدت للمناسبات الضخمة فستانًا قصيرًا ومنفوشًا مزينًا بالتطريزات اللامعة مع تسريحة الشعر المموج والمكياج القوي، وفي الإطلالة الثانية؛ تأنقت بفستان أسود طويل مرسوم بالدوائر البيج وبحزام للخصر مع تسريحة الشعر المموج بالأسلوب المنسدل والمكياج البني الناعم، وظهرت بفستان أسود قصير مزين بتطريزات مموجة زرقاء، مع حقيبة وحذاء ذي كعب باللون الأزرق الساطع؛ لخيار صيفي ناعم، وأطلّت بفستان أسود صيفي بكم واحد واسع، مع قبعة من القش الأبيض.

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تنسيقات الفساتين المناسبة للمناسبات الضخمة

تنسيقات الفساتين المناسبة للمناسبات الضخمة



للمناسبات الضخمة في الصيف؛ يمكنكِ أن تستوحي عدة تصميمات من أسيل عمران، حيث ظهرت بفستان طويل أصفر مصمم بقصة منفوشة مع المجوهرات الفضية وتسريحة الشعر المنسدل، وارتكز مكياجها على طلاء الشفاه الأحمر، ونسقت في إطلالة أخرى فستانًا زهريًّا طويلًا مزينًا من الأعلى بالنقوش الفضية والتطريزات، وزُيِّنَ التصميم بوشاح شفاف في الأكمام، وأكملت جمالها بتسريحة مرفوعة للشعر، ومزينة بإكسسوار فضي ضخم للشعر وقلادة ضخمة.

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