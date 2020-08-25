ملابس محجبات خريفية لعام 2020 من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:45 مساءً - مع اقتراب دخول فصل الخريف في الدول العربية، نقدم لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة إطلالات محتشمة ومنسقة بعناية؛ لتتناسب مع أجواء الخريف وألوانه المختلفة في كل الإطلالات اليومية. ومن مدوّنات الموضة العربيات؛ استوحينا لكِ من أفكارهن عدة خيارات تناسب شخصيتك ومناسباتك.



تنسيقات قطع البليزر مع البنطال

تنسيقات قطع البليزر مع البنطال



تعتمد الكثيرات من الفتيات المحجبات على قطع البليزر بألوانها وأشكالها المتعددة؛ وذلك لخفّته وحشمته وإضفائه الكثير من الأناقة والجمال على خياراتهن المختلفة. ومن وحي مدوّنات الموضة نلهمكِ عدة إطلالات، حيث يمكنكِ تنسيق البليزر البني المتناسب مع الخريف مع بنطال الجينز الأزرق وتيشيرت وحجاب باللون البرتقالي الساطع، الذي يُعَدُّ من أفضل الألوان لخريف هذا العام، أو نسِّقي البليزر الأبيض الملون برسومات اللونين البني والأزرق بطريقة شبابية، مع إطلالة محايدة بقميص أسود وبنطال واسع من الجينز الأزرق، كما يمكنكِ اختيار البليزر الأحمر مع بنطال من الجينز وتيشيرت أبيض؛ لإطلالة كلاسيكية مناسبة للفتيات المحجبات في الخريف.

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خيارات التنورة بألوان الخريف

خيارات التنورة



تعتمد الكثيرات من النساء على التنورة بمختلف تصميماتها في الخريف، ومن مدونات الموضة؛ يمكنكِ التأنق بتنورة بليسيه بنية مع بلوزة وحذاء باللون الأسود؛ لزيّ حيادي أنيق، أو الظهور بتنورة بنفسجية مع بلوزة سوداء مصممة بأكمام منفوخة الأكتاف وحجاب ملون بطريقة مناسبة للخريف وتناسب أيضًا الفتيات الممتلئات، كما اخترنا لكِ تنورة بنية واسعة مع بلوزة بنية مزينة برسومات اللونين الأزرق والأحمر؛ لأسلوب مميز ومنسق بألوان الخريف، ويمكنكِ أن تطلّي بتنورة بليسيه باللون البرغندي مع بلوزة سوداء، وإكمال تفاصيل الإطلالة بالبيج.

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إطلالات كاجوال بالبنطال

إطلالات كاجوال بالبنطال



لأن البنطلونات تناسب الخيارات الكاجوال، نقدم لكِ -عزيزتي- عدة خيارات منسقة بأسلوب أنيق ومريح مصمم بأسلوب يناسب إطلالتكِ في الحجاب؛ حيث يمكنكِ أن تطلّي بقميص من الجينز الأزرق مع بنطال وحجاب باللون البرتقالي، الذي يُعد من أفضل ألوان خريف ٢٠٢٠، واخترنا لكِ بنطالًا وبلوزة باللون البيج مع حذاء أبيض وحجاب ملون؛ لخيار شبابي، ويمكنكِ التزين ببنطال أسود وتيشيرت أبيض برسوم كرتونية مع معطف من الجينز الأصفر، كما يمكنكِ التألق ببنطال بني واسع مع بلوزة سوداء وحجاب بني مرسوم بالبرتقالي والأسود.

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