ماذا يقول لون أحمر الشفاه عنك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:45 مساءً - لقد ولت الأيام التي كانت المرأة تضطر فيها الى التنسيق بين الملابس وأحمر الشفاه، حيث أصبح اختيار الروج في الوقت الراهن أكثر سهولة، ومن المرجح أن تختاري لون أحمر الشفاه بناء على شخصيتك أو مزاجك، أو ميلك الى ترك انطباع معين لدى الآخرين. روج أحمر، روج وردي، أحمر شفاه بني... كلها ألوان أحمر شفاه تخفي وراءها أسراراً عنك ربما تجهلينها عن نفسك. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك كل ما يقوله عنك أحمر الشفاه خاصتك.



أحمر الشفاه الأحمر

أحمر الشفاه الأحمر



يناسب أحمر الشفاه الأحمر الجريء المواسم والأوقات كافة، ابتداءً من أوقات العمل مروراً بالسهرات مع الأصدقاء وصولاً الى المناسبات والاحتفالات الرسمية... لذلك هو لون المرأة الواثقة من نفسها، الأنيقة، العاطفية، الحيوية، المستقلة، وتلك التي تحب المرح وقابلة للتكيف مع كل الأجواء.

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أحمر الشفاه بتدرجات الزهري

أحمر الشفاه بتدرجات الزهري



إذا كنت ممن يملن الى أحمر الشفاه الزهري الفاتح، فأنت أنثوية، حالمة جداً، ولا تحبين الحقائق القاسية للحياة العصرية. وإذا كنت من عاشقات الروج الزهري الفاتح، فأنت محبة للطبيعة والهواء الطلق، والتألق، كما أنك متواضعة جداً وهادئة، ولديك ثقة كبيرة في جمالك. أما إذا كنت من محبات الروج الزهري الفاقع، أو الفوشيا، فأنت أكثر ميلاً للمغامرة والجرأة، ولا يتم إخضاعك بسهولة.



أحمر الشفاه البرتقالي

أحمر الشفاه البرتقالي



على رغم أن البرتقالي هو لون ممتع ومنعش، إلا أن كثيرات لا يرغبن في اعتماده، لكن إذا كنت تنجذبين الى الروج البرتقالي، فأنت امرأة حيوية، مغامرة، غريبة الأطوار، وتبتعدين عن الهموم وعن كل ما هو محزن ومتعب.



أحمر الشفاه الخمري

أحمر الشفاه الخمري



إن كنت من محبات الروج الخمري، فأنت بالتأكيد امرأة تحب الدراما، وترغبين في الوصول الى كل ما تطمحين إليه، فلا تتوقفي إطلاقاً في منتصف الطريق، فهذا الأمر لا يروق لك أبداً.

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أحمر الشفاه النيود

أحمر الشفاه النيود



النيود لون هادئ جداً إنما ليس جذاباً، بالتالي هو مثالي للنساء اللواتي يبحثن عن الراحة والهدوء، والأناقة الرصينة. وهو أيضاً خيار المرأة التي تراقب أحدث اتجاهات الموضة، إنما تختار فقط الصيحات الهادئة الي لا تتطلب الجرأة، والتي لا تجعلها مركز الاهتمام.



أحمر الشفاه البنفسجي

أحمر الشفاه البنفسجي



المرأة التي تميل الى الروج البنفسجي هي امرأة تستمتع دائماً بأنوثتها وقوتها، وهي الوائقة، المثيرة، الفريدة التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة، وتلك التي تحب التحدي ولا ترغب أبداً في الخسارة.



أحمر الشفاه البني

أحمر الشفاه البني



إن كنت من عاشقات الروج البني، فأنت بالتأكيد فاتنة حقيقية، تعشقين المغامرات الجادة، وتفصلين المخاطرة والتحديات، طموحة، مستقلة، ومدافعة شرسة عن حقوقك.



أحمر الشفاه الأسود

أحمر الشفاه الأسود



الروج الأسود جريء للغاية، ولذلك فإن المرأة التي تميل إليه هي امرأة لا تهتم بآراء الآخرين وتتجاهل الأعراف والتقاليد، قوية، غامضة، وتتمتع بشباب دائم، حيث لا تتوانى عن اعتماد أكثر الصيحات جرأة وتميزاً.

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