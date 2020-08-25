طريقة استخدام الشمع البارد لإزالة الشعر الزائد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تعتبر عملية إزالة الشعر باستخدام الشمع البارد من الطرق الشائعة جدًا لإزالة الشعر الزائد، وذلك لسهولتها واستمراريتها لفترة طويلة مقارنة بكريمات إزالة الشعر والفتلة وغيرهما، فإن كنتِ لم تجربي هذه الطريقة بعد إليك فيما يلي كيفية استخدامها ومميزاتها وعيوبها كذلك.



طريقة استخدام الشمع البارد

طريقة استخدام الشمع البارد



قبل استخدام الشمع نذكرك أنه ينبغي عدم تطبيق الشمع على الوجه أو الجسم بعد التعرُّض للشمس؛ ففي هذا الوقت تكون بشرتك أكثر حساسية، واستخدام الشمع لإزالة الشعر بعد حمام الشمس يؤدي لتهيُّج الجلد واحمراره، ويجب عدم تطبيق الشمع على الجروح أو الطفح الجلدي، وعليك تحضير بشرتكِ من خلال التقشير قبل يومين بواسطة الفرشاة الجافة؛ لتحصلي على ملمس ناعم، إذ إن شرائح الشمع البارد تتلاءم مع سطح البشرة الرقيق لتلتصق به بسهولة.

وبعد تجفيف البشرة افركي الشرائح قليلًا بين يديكِ ثمّ اضغطي عليها من الأسفل باتجاه نموّ الشعر، ثمّ شدّي البشرة للأعلى قبل إزالة الشريحة بعكس اتجاه نموّ الشعر، كرّري ذلك حتّى إزالة الشعر بالكامل، وقومي بإزالة أيّ شمع زائد على بشرتك باستخدام المناديل المعقّمة أو زيت الأطفال، ونذكرك أنه ينبغي عدم تقشير الجلد في نفس يوم إجراء الشمع؛ لأن هذا يمكن أن يجعل بشرتك ملتهبة وحساسة، بينما يساعد التقشير قبل الشمع على التقليل من نمو الشعر بسرعة.

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إيجابيات الشمع البارد وسلبياته

إيجابيات الشمع البارد وسلبياته



للشمع البارد عدة إيجابيات وسلبيات كذلك، ومن الجوانب الإيجابية أن شرائح الشمع متوفرة بأحجام وأشكال متنوعة، وسهلة الاستخدام في أيّ مكان، لا سيما عند السفر، ويمكن قصّ شرائح الشمع والتحكّم بها لتتلاءم مع أجزاء الجسم المختلفة، بالإضافة إلى كونه سهل التطبيق وأقل ألمًا من الشمع الساخن، حيث لا يسبّب أي حروق للجلد، كما يؤدي تكرار عملية الإزالة به إلى ضعف بصيلات الشعر، كما أنها تصبح أكثر نعومة ورقة، كما يزيل الشمع البارد الشوائب من الجلد ويمنحك مظهرًا أكثر نعومة ونضارة، وكذلك فإن استخدام الشمع لإزالة الشعر لن يكلفك الكثير من المال ويمكن أن يتم هذا في المنزل.

ومن سلبياته عدم إزالة الشعر من الجذور من المرّة الأولى، وعند تكرار إزالة الشعر به يمكنك ملاحظة أن بشرتك أصبحت أكثر جفافًا، وقد يسبب أحيانًا حُمْرَة وتهيُّجًا مؤقتًا بعد الاستخدام، لذلك ننصحك بعدم تطبيق أي تونر على الوجه قبل استخدام الشمع، واستخدام غسول لطيف أو ماء الورد بدلًا من التونر.

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