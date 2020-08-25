كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تعد العناية بالبشرة من الأمور الأساسية لدى الكثير من السيدات، وتختلف طرق العناية بها، ولكن يُعد أشهرها وأكثرها فعالية هو اللجوء إلى استخدام مركبات ومستحضرات تجميلية تحتوي على فيتامينات، لتلعب دورها في تغذية البشرة، وأيضا تفتيحها، والحفاظ على نضارتها.

ومن الضروري اتباع نظام غذائي صحي متوازن أو تناول مكملات غذائية تحتوي على فيتامينات، فهي مركبات يحتاج إليها الجسم والبشرة، لما لها من فوائد عديدة.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" أفضل الفيتامينات لتفتيح البشرة، يمكنك أن تستخدمي ما يناسبك من بينها، للحفاظ على نضارة بشرتك وتفتيحها، والظهور بإطلالة جذابة.



C1- فيتامين

C1- فيتامين



يعد من مضادات الأكسدة، وأثبتت دراسات وبحوث عديدة أنه يلعب دورا فعالا في تفتيح البشرة، ويحد من ظهور التجاعيد، كما يعزز من إنتاج الكولاجين بالبشرة، ويمنحها ملمسا ناعما.

فإذا كانت البشرة تعاني من آثار حبوب وبقع داكنة، فإن فيتامين سي يساعد على توحيد لونها، وإزالة أي تصبغات بالوجه.

وإذا تم استخدام فيتامين سي مع واقي الشمس المناسب للبشرة، فإنه يعمل على تعزيز الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، كما يسهم في إبطال مفعول ملوثات البيئة المحيطة به.

ويتواجد فيتامين سي في الفواكه والخضراوات، وكذلك في مجموعة من الزيتوت كزيت البرتقال والمشمش.

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A2- فيتامين ِ

A2- فيتامين ِ



وهو من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم يوميا، كما يلعب دورا كبيرا في علاج مشكلات البشرة، فيعمل على ترطيبها ويحافظ على نضارتها، ويسهم بشكل كبير في تفتيحها.

ويسهم فيتامين A أيضا في مكافحة أعراض الأكسدة، ويقي البشرة من أعراض التقدم في السن، ويحميها من ظهور التجاعيد، كما يعتبر مغذيا طبيعيا لطبقات الجلد.

ويمكن استخدام فيتامين A كمستحضر يومي للترطيب، ولكن لا يُنصح به للبشرة الدهنية تفاديا لتعرضها للمشكلات.

ويتوافر فيتامين A في بعض الفواكه الجافة، وكذلك في زيت اللوز وزيت الأرجان، بجانب توافره في بعض مستحضرات التجميل، كما يمكن تناول ككبسولات بالفم.



E فيتامين

E فيتامين



يملك فيتامين E خصائص قوية مضادة للأكسدة، تساعد على علاج المشكلات المتعلقة بالبشرة، كآثار الحبوب والتصبغات الموجودة بها، فهو يلعب دورا كبيرا في التخلص منها، وتوحيد لون الجلد، وتفتيح البشرة.

ولفيتامين E فوائد أخرى عديدة كمقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويزيد من إنتاج الكولاجين بالجسم، ويجدد خلايا البشرة من تغيرات البيئة المحيطة، وينشط الدورة الدموية.

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